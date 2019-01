¿Moria Casán le salvó la vida a su chofer con una premonición?: "Veo cosas"

Moria Casán sorprendió con una declaración mística. “Le salvé la vida a mi chofer. Soñé que me venía a pedir ayuda, que me tiraba de la cama, pero yo no quería ir porque estaba muy dormida. Me decía `venga, señora, ayúdeme´. Ese día era su día libre, sin embargo, a la tarde me llamaron contándome que Coco, mi chofer, había pedido una ambulancia porque se sentía mal”, contó Moria en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez.

“Les contesté que suspendieran la ambulancia y que le dijera que ya iba para allá. Lo llamé y le pedí que se quede tranquilo. Lo llevé al Hospital inmediatamente, donde me dijeron que si esperaba media hora más se moría o le agarraba un ACV. Estaba con 24 de presión”, detalló la conductora de Incorrectas.

“Siento que tengo una energía y una frecuencia vibratoria que le llega a toda la gente. Cuando Tamara Gala vino a mi programa, estaba sin trabajo y me contó que le salió la idea de un disco estando ahí, en el momento estando conmigo. Soy medio gurú, (Fabián) Doman me llamaba para preguntarme si entraba en el Bailando. Es intuición lo mío, veo cosas”, agregó la One.

“Pero lo más fuerte fue lo de Jorge Martínez: el primer móvil que hizo fue el año pasado en mi programa, estaba muy deprimido al punto de que me dijo que había tenido intención de quitarse la vida, cosa que nos asombró a todos. Luego del programa me llamó para decirme que, a partir de mi programa, se sintió que volvía a la vida. Ahora está actuando en un éxito como es `Viva la Vida´”, completó Moria.