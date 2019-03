Seguidas por fanáticos de todas partes del mundo, las Spice Girls hicieron delirar a toda una generación en los '90 con sus éxitos. Y mientras el público espera ansioso su regreso a os escenarios, una de las integrantes de la famosa sorprendió con su declaraciones.

Se trata de Mel B (Melanie Brown), quien no ocultó su sorpresa al escuchar la pregunta que le hizo Piers Morgan en Life Stories, del canal de TV británico ITV: "Hubo rumores que decían que vos y Geri (Halliwell, su compañera en el grupo) eran más que amigas", lanzó el conductor.

Un poco atónita por la pregunta, sin poder contener la risa y buscando complicidad en Mel C, que estaba presente entre el público, la entrevistada le imprimió humor al momento: "Ella tiene unas lolas increíbles", respondió.,

Sin embargo, Morgan fue por más: "Entonces lo hicieron, ¿no? Viniste aquí para ser brutalmente honesta. ¿Lo hiciste con Geri o no? ¿Dormiste con ella?". A lo que la cantante volvió a plantar más misterio: "Sí, todas dormimos juntas en una cama. Pero no todas dormimos de esa manera".

"¿Dormiste con Geri de esa manera?", fue al hueso Piers, sin rodeos. Finalmente Mel B asinti{ó con la cabeza y cerró: "Ella va a odiarme por decir esto, porque está toda elegante en su casa de campo con su esposo (en 2015 se casó con el ex piloto de automovilismo Christian Horner, con quien tuvo dos hijos, Bluebell Madonna y Montague George). Pero es el pasado".

¡Qué confesión!

