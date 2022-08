María Becerra se mostró a los besos con J Rei, ex de Cazzu, tras confirmar su romance

La pareja de María Becerra y el trapero J Rei están a full. Luego de confirmar el rumor de que estaban en pareja, primero subiendo una foto tomados de la mano y luego otra hablando de su suegra, los cantantes compartieron videos al mismo tiempo a los besos y súper mimosos.

Ella mostró a través de sus redes sociales los retoques que le hacía él, expareja de Cazzu, a su pelo con una maquinita para terminar dándole un beso en la boca. Mientras que él tampoco se quedó atrás.

Julián Reininger, el verdadero nombre de J Rei que se hizo conocido por el tema Tu Turrito, subió a sus redes sociales un video a puro chape con la ex de Rusherking. ¡Son un fuego!

Más sobre este tema María Becerra blanqueó su romance con J Rei en las redes sociales: "Mi suegra es la más linda"

MARÍA BECERRA FULMINÓ A RUSHERKING

Mientras apuesta a su romance con J Rei toma cada vez más fuerza, María Becerra recuerda su intenso noviazgo con Rusherking. La cantante habló a fondo sobre su relación con su última pareja, que actualmente está con China Suárez. Es importante recordar que el noviazgo terminó mal. Y que ella le dedicó fuertísimos mensajes en Twitter tras haberse separado, que luego borró.

Más sobre este tema María Becerra compartió la primera foto con su nuevo novio

En diálogo con Gente, a María Becerra le preguntaron qué arpendió las relaciones y ella fue contundente: “Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones, a idealizar a una persona...". "A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es", expresó picante.

Más sobre este tema El explosivo pedido de María Becerra sobre China Suárez en un show: "No quería cruzarse"

"Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto", aseguró. "Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba", afirmó. "A veces, das mucho para el otro y eso no está bien”, lanzó, sin nombrar a su ex mientras todas las miradas apuntan a él y su conflictiva separación.