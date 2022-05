Lizy Tagliani le dedicó a su madre un conmovedor posteo el día que hubiera cumplido 80 años.

Enamoradísima de Sebastián Nabot tras su escandalosa separación de Leo Alturria, Lizy Tagliani conmovió a sus seguidores con un posteo dedicado a su mamá.

Lizy le obsequió a su madre un conmovedor mensaje el día en que la señora cumpliría 80 años. Junto a una foto de ella, remarcó que cada día la siente más cerca pese a su ausencia física.

"Hermosa madre mía, hoy cumplirías 80 años... Es increíble que cada día estas más en mi; soy más vos, mi forma de ser, mi manera de hablar, los gestos y me enorgullece tanto sentirme reflejada en vos porque fuiste quien me dejó las herramientas más valiosas que un ser humano puede tener", así comenzó el tierno posteo de Lizy dedicado a su madre.

LIZY TAGLIANI LE AGRADECIÓ A SU MAMÁ POR SU INFANCIA FELIZ

"Me enseñaste sobre el amor, la confianza, el respeto, el esfuerzo, el trabajo y a estar siempre disfrutando de la vida, no importa cuanto nos dé, la vida por si misma ya es mucho... Los logros son sólo trofeos personales que si uno no puede compartirlos es como tener un museo cerrado al público...", expresó Lizy.

"Te amo mamá y me encanta que el mundo sepa que el 19 de mayo esta marcado en mi como el día más importante de mis recuerdos....". G-plus

"No iba a subir nada porque si estabas aquí dirías 'dejate de joder con la lastima no seas cartonera de seguidores'... Así eras, no te gustaba que contara lo que nos pasa porque siempre decías que si mirábamos alrededor hay alguien con un dolor más grande...".

"Te amo mamá y me encanta que el mundo sepa que el 19 de mayo esta marcado en mi como el día más importante de mis recuerdos....", cerró Lizy, muy amorosa.