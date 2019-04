Lissa Vera intimó por carta documento a Ulises Jaitt y a la hija de Natacha: la respuesta del periodista

En momentos en que la investigación judicial respecto de la muerte de Natacha Jaitt se encuentra sin avances concretos, Lissa Vera intimó vía carta documento a Ulises Jaitt, hermano de Natacha, y a Antonella Olivera, hija de la mediática. En las misivas, la cantante exige a Ulises y a Antonella que se abstengan de difamarla tanto a ella como a Bandana, y que dejen de deslizar que tuvo alguna responsabilidad en la dudosa muerte de Natacha. En caso contrario, Lissa advirió que le iniciaría una demanda a cada uno “por daños y perjuicios”.

En este contexto, a través de Twitter, se filtró un audio en el que Lissa Vera se quejaba de las declaraciones de Ulises Jaitt a horas del fallecimiento de Natacha Jaitt

En un fragmento de ese diálogo de WhatsApp que posteó el periodista en Twitter se escuchó la mezcla de angustia e indignación de la artista: “Yo lo quiero mucho a Ulises y todo. Todavía sigo llorando por la pérdida, porque saben que Natacha era mi amiga, cuando me separé fue la que me bancó. Pero que Ulises se calle la boca y piense lo que va a decir porque va a terminar con una demanda, No tengo nada que ver con esto. Sabe que era la amiga de la hermana. ¿Por qué sale a decir estas tonterías? Lo voy a matar, le voy a pegar un chachetazo”. ¿Cual fue el contraataque legal de Ulises? Demandó a la artista por "hostigamiento".

¿ Lissa Vera me quiere matar ?. ESCUCHEN BIEN EL AUDIO https://t.co/1G3yIIeBXx — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) 17 de abril de 2019

¡Guerra declarada!