Lissa Vera habló del vínculo de Natacha Jaitt con las drogas: "Estaba medicada, quería salir"

Afectada por la muerte de Natacha Jaitt (41) e involucrada en la investigación judicial, luego de que Ulises Jaitt asegurara que su hermana conoció a las personas que estuvieron con ella por última vez en el complejo de La Ñata por Lissa Vera, la integrante de Bandana asistió a Intrusos y se prestó a que le hagan todo tipo de interrogantes para aclarar que ella nada tiene que ver con el fatal final de la mediática.

"Ella me decía: 'Hay días que camino por las paredes, pero voy bien'. Yo le preguntaba: '¿Cómo estás con tu historieta?'. Y me decía: 'Estoy medicada, voy queriendo (salir)'". G-plus

Luego de que la autopsia preliminar notificara que encontraron cocaína en los orificios nasales de Jaitt, Jorge Rial le preguntó a Lissa: "¿Tu relación con Natacha era tan cercana como para que ella te hablara del tema de las drogas? Vos contaste que ella estaba intentando dejar, que caminaba por las paredes". Y la cantante contestó, haciendo alusión a la iniciativa de la mediática de rehabilitarse: "Sí, ella me decía: 'Hay días que camino por las paredes, pero voy bien. Estoy medicada para eso'. Yo siempre le preguntaba: '¿Cómo estás con tu historieta (las drogas)?'. Y ella me decía: 'Estoy medicada, voy queriendo (salir)'. Y yo le decía: 'Se te nota'. El último tiempo que la vi, la vi más linda. Estaba más rellenita".

En consonancia con sus palabras, pero ya sumergida en la angustia, Vera agregó: "El personaje que yo veía en la tele no era mi amiga. Yo nunca la vi mal y si tenía problemas de adicción, nunca lo hizo adelante mío. No sé si porque me respetaba, me tenía cariño o porque sabía que yo no tenía nada que ver con esa historia. Nunca lo hice. Vengo de una familia religiosa y siempre mantuve una línea de conducta".