Laurita Fernández respondió contundente si las fotos de Nico Cabré son en su casa en medio de los rumores de reconciliación

Nicolás Cabré compartió selfies en Instagram y Juariu notó que el fondo de las imágenes era parecido al living de Laurita Fernández.

Rápidamente, comenzó a sonar con fuerza el rumor de que Nicolás se habría sacado las fotos en la casa de su ex. O sea, que habrían pasado la tarde juntos.

Inmersa en rumores de reconciliación con el actor, la bailarina puso los puntos y aclaró si es verdad que Nico fue a su propiedad.

¿LAURITA FERNÁNDEZ Y NICOLÁS CABRÉ SE REENCONTRARON?

En un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, le preguntaron a Laurita Fernández: "¿La foto de Cabré es tu casa?"

"No, no y no... El único que me escribió para preguntarme y vio la foto completa fue Adrián Pallares", respondió Laurita en Instagram, contundente y destacando que Pallares se comunicó con ella para chequear la información.

¡Clarito!