Lali Espósito lució una microbikini negra desde las playas de Israel

Luego de una exitosa gira por España, Lali Espósito arribó a Israel para continuar con las presentaciones de su Disciplina Tour y se hizo un tiempito para desfrutar de las paradisíacas playas de Tel Aviv, con sus bailarinas y con su equipo de trabajo.

"Este rato de playa", escribió la actriz y cantante al pie de las fotos que subió a Instagram, en las que se la ve luciendo una microbikini negra en el mar.

Más sobre este tema Lali Espósito reveló por qué N5 está dedicada a Lola Índigo tras la versión de romance: "La hice pensando en cantarla con ella"

Cuidándose del sol en la antesala de su show, Lali ingresó al mar con un enorme sombrero y gafas de sol, que complementaron su look playero con mucha onda.

LALI ESPÓSITO HABLÓ DE SU SEXUALIDAD Y DE LOS PREJUICIOS

A principios de septiembre, Lali Espósito le dio una profunda nota a Nicolás Occhiato, en su programa Nadie Dice Nada, y habló sin eufemismos sobre su sexualidad, temática que aborda artísticamente en sus canciones, como N5 y 2 son 3.

Más sobre este tema Flor de la Ve opinó de las declaraciones de Lali Espósito sobre su vida íntima: "Ella combatía contra su propio prejuicio"

"Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma. Me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería", dijo la artista.

"Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba esto de que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones", afirmó Lali.

Consiente del alcance de sus palabras, la actriz y cantante destacó: "No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa, pero en los últimos años me di cuenta de que, por lo menos en mi música, yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como 2 son 3".