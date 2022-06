Karina Jelinek hizo un descargo tras la versión de pelea con Flor Parise por el cumpleaños de Rodrigo de Paul

Karina Jelinek, que recientemente la rompió en su visita a El Hotel de los Famosos, se vio envuelta en un escándalo con su compañera, Flor Parise.

¿Qué pasó? En LAM contaron que Flor habría ido al cumpleaños de Rodrigo de Paul. Y Karina, que no fue invitada, la fue a buscar enojadísima.

Luego de la versión que indica que se habrían peleado muy fuerte, Jelinek hizo un contundente descargo en Twitter.

QUÉ DIJO KARINA JELINEK SOBRE EL RUMOR DE PELEA CON FLOR PARISE

En primer lugar, aclaró que es verdad que la actitud de Flor le molestó. Y remarcó que no le importa no haber sido invitada a la fiesta.

"Sí, me molestó su demora, no entré porque no me interesa ir a una fiesta donde no me invitan" G-plus

"Debido a los comentarios recibidos, de lo que pasó el finde, yo estaba terminando un desfile y quedé con Flor que la pasaba a buscar a un cumple para ir a la Bresh. Sí, me molestó su demora, no entré porque no me interesa ir a una fiesta donde no me invitan", afirmó, con firmeza.

"No soy intrusa ni tampoco me interesaba ir a ese cumpleaños, se dijeron cosas no ciertas, yo sabía que estaba ahí y quedamos en encontrarnos más tarde, todo bien...".

"No soy intrusa ni tampoco me interesaba ir a ese cumpleaños, se dijeron cosas no ciertas" G-plus

"No soy de aclarar este tipo de cosas pero me veo obligada así se corta de una vez", sentenció Karina, sin filtro.

¡Clarito!