Julieta Díaz y Pablo Echarri protagonizan "No soy tu mami": el primer tráiler de la peli

Julieta Díaz, Pablo Echarri y Sebastián Wainraich protagonizan No soy tu mami, la nueva película del reconocido director Marcos Carnevale.

El filme cuenta la historia de Paula (Díaz), directora de una revista para mujeres como ella: liberales, independientes y comprometidas. Las ventas no son buenas y para salvar la publicación, se ve forzada a escribir una columna sobre maternidad.

Ella no puede con su genio y en lugar de fomentar la idea romántica de la maternidad, se inclina por todo lo contrario. Así nace la columna: “Razones para no ser madre”, donde se dedica a derribar todos los mitos sobre maternidad y que, inesperadamente, se convierte rápidamente en un suceso entre las madres y las no madres.

No te pierdas el tráiler de la película que llega a los cines el próximo 27 de junio.