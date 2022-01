A Ivana Nadal le cancelaron la visa y no podrá quedarse a vivir en Estados Unidos: "Alguien denunció"

Cuando parecía que Ivana Nadal se había alejado de los escándalos, tras haber viajado a Miami, aún desde Estados Unidos, le cancelaron la visa.

La modelo, que habría vendido todas sus pertenencias en Buenos Aires para instalarse definitivamente en el exterior con su pareja Bruno Siri, no sabe si podrá seguir adelante con sus planes.

¿El motivo? Según su asistente, alguien "habría denunciado".

Fue Marina Calabró quien dio la noticia en Radio Mitre, remarcando que Ivana había recibido un e-mail de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina en el que le informaron que le cancelaban la visa.

La asistente de Ivana contó: "A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes, parece que alguien denunció" G-plus

LA PALABRA DE LA ASISTENTE DE IVANA NADAL LUEGO DE QUE LE CANCELARAN LA VISA

"A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes, parece que alguien denunció. Aparte de todos los medios de comunicación que decían que ella estaba viviendo instalada allá y que había puesto en venta todas las cosas acá. Y nada, eso es mentira porque estamos acá y ella tiene su casa y todo", le dijo la mujer a Marina sobre la situación de Ivana en el exterior.

Y se despidió remarcando que es verdad que la modelo quiere instalarse allí, pero de forma legal.

"Está en trámites de vender, pero todavía está todo a su nombre. Tenemos planes de irnos para allá pero aplicando a visa de talento, todo legal", dijo su asistente. G-plus

"Está en trámites de vender, pero todavía está todo a su nombre. Tenemos planes de irnos para allá pero aplicando a visa de talento, todo legal".

"Y ahora esto nos estaría cag... un poco todo porque si a ella no le vuelven a dar la visa o no podemos tramitar otra rápido, se nos trunca todo lo que teníamos pensado hacer dentro de un mes. Y al e-mail que le mandaron no le vuelven a contestar nada y a ella le gustaría defenderse, presentar todas las cosas, decir que ella está acá y que no está haciendo nada ilegal y que estuvo el tiempo correspondiente allá”, sentenció.