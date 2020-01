Guillermina Valdés explicó por qué solo publica fotos con su hijo Lolo: "A los adolescentes no les simpatiza sacarse fotos con sus progenitores"

Aunque utiliza sus redes sociales, especialmente, Instagram, para promocionar los productos de sus marcas y mostrar adelantos de las increíbles campañas que protagoniza, a Guillermina Valdés le gusta, de vez en cuando, compartir con sus seguidores un poquito de su día a día.

En general, se muestra con su pareja, Marcelo Tinelli, y con el hijo que tienen juntos, Lorenzo (5 años y 10 meses). De hecho, posteó una foto muy canchera con el nene en la playa, en la que se los ve muy relajados y haciendo el mismo gesto, sentados en una original hamaca.

"No pregunten por qué no publico fotos con mis otros hijos. A los adolescentes (19, 17, 14), en general, no les simpatiza sacarse fotos con sus progenitores (por los menos a lo menos a los míos)". G-plus

Para evitar cualquier tipo de mal entendido, explicó por qué no comparte postales con los hijos que tiene con su expareja, Sebastián Ortega: Dante (19), Paloma (17) y Helena (14).

"No pregunten por qué no publico fotos con mis otros hijos. A los adolescentes (19, 17, 14), en general, no les simpatiza sacarse fotos con sus progenitores (por los menos a lo menos a los míos)", afirmó.