Furiosa reacción de Fede Bal tras ser abucheado por su hermana, Julieta, en los Estrellas de Mar 2019

La ausencia de Federico Bal, Santiago Bal y Carmen Barbieri en la entrega de premios Estrella de Mar 2019 generó el rechazo de una parte de la colonia artística que concurrió a la ceremonia.

Cuando la obra Nuevamente juntos se impuso en la terna Mejor revista, un sector del público abucheó a los artistas por no estar en la premiación. Incluso, Julieta Bal se sumó a la ola de silbatinas y fue registrada levantando su mano con el pulgar hacia abajo, en muestra de repudio.

"Federico, apenas vio eso (que lo abucheó), me dijo las barbaridades que suele decirme y me bloqueó en el WhatsApp", contó Julieta. G-plus

No ajeno a lo ocurrido, Fede habría reaccionado con vehemencia en contra de su hermana, quien contó en Intrusos el furioso proceder del actor al verla abucheándolo a él y a su padre.

"Mi hermano, Federico, apenas vio eso (que lo abucheó), me dijo las barbaridades que suele decirme. Hace año dice barbaridades sobre mi persona, que me dan taquicardia, y las dejé pasar porque era el mejor momento de mi amor (Roberto Peña ganó un Estrella de Mar)", dijo Julieta, movilizada por lo ocurrido.

Luego detalló: "Lamentablemente le respondí, pero no respondí nada malo. No es mi manera... A ese tipo de gente la quiero lejos de mi vida. Yo me rodeo de gente sana, hermosa, de gente que tiene luz... Después de lo que me mandó, él me bloqueó al toque".