Fuertísimo tweet de Cinthia Fernández tras su cruce con Amalia Granata: "Se cree la diva de la política"

Invitada a LAM (eltrece), Amalia Granata se cruzó muy fuerte con una de las "angelitas". Sí, con Cinthia Fernández. Es que la precandidata a senadora nacional por Santa Fe fue elocuente al volver a rechazar sacarse una foto junto a la precandidata a diputada provincial por Buenos Aires.

"No me muero por una foto con vos. Me habías dicho que no te juntabas con gente que pensaba distinto que vos. Ni digas que pasen el video porque fue en el corte. Te quiero aclarar que la foto no la pedí yo", le dijo Cinthia.

Entonces, Amalia le aclaró que no se lo tomara "personal" y que si quiere hablar pueden hacerlo pero sin dejar registro del momento.

Después del fuerte cruce, Cinthia volvió a alzar su voz vía Twitter y le puso los puntos a su colega.

"Aclaro eso porque ya demasiado diva de la política se cree Amalia Granata como para que se agrande porque le dije ejemplo... Simplemente, espero derribar los prejuicios sobre mí y alcanzar mi meta personal... Como pudo hacer ella en su momento, para representar", sentenció comparándose con la diputada por Santa Fe.

Aclaro eso porq ya demasiado diva de la política se cree @AmelieGranata como para que se agrande porque le dije ejemplo. Simplemente espero derribar los prejuicios sobre mi , y alcanzar mi meta personal ,como pudo hacer ella en su momento , para representar — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 20, 2021

