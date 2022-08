Fuertísimo cruce de Stephanie Demner con una mujer que criticó sus dichos sobre la cesárea

En medio de su alegría por el nacimiento de su hija, Stephanie Demner enfrentó la fuerte crítica de una seguidora por cómo habló de su cesárea.

En una story para sus seguidores, Stephanie contó su experiencia: "La cesárea en sí fue una pavada y no sentí nada. Hasta Guido me dijo que yo estaba haciendo chistes en el quirófano".

Junto a una captura de los dichos de Demner, una usuaria la cuestionó en Twitter: "Así hablan de una cirugía mayor abdominal... La cesárea es una operación y tremenda, no normalicemos, no minimicemos, duele y mucho. Te mataría Stephanie Demner".

Entonces, la influencer la contestó con firmeza asegurando que esta persona que la criticó sacó de contexto sus dichos para "fomentar el odio".

FIRME RESPUESTA DE STEPHANIE DEMNER A UNA SEGUIDORA QUE LA CRITICÓ CON FUERZA

"La bronca que me da esta gente es tremenda, sacando todo de contexto para fomentar el odio, sin mencionarme porque siempre cobardes", le contestó la modelo, que afirmó que para ella la cesárea fue "una pavada".

"Claramente, no viste mis historias. No normalizo ni minimizo, es mi experiencia tan válida como la tuya. Y estoy segura de que hablás desde la mala interpretación, ya que sos el único mensaje que no entendió lo que expliqué...".

"Voy a elegir creer que tu cerebro no conectó las neuronas en ese instante", le contestó la influencer, enojada.

Antes de cerrar, Demner les habló a sus seguidores y les explicó qué había querido decir.

"Muchas amigas me dijeron que la epidural dolía un montón y otras que no, que ni la sintieron... Cada persona vive su experiencia y todas son válidas, nadie debería juzgarte por eso", sentenció junto a una foto con su beba.

¡Clarito!