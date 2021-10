Fuerte descargo de Puli Demaría luego de que Mar Tarrés la acusara de decirle obesa: "¿Cómo la voy a discriminar si a mí se me desvía un ojo?"

Muy enojada, Puli Demaría desmintió a Mar Tarrés. ¿Qué pasó? La modelo la acusó de haberle dicho obesa en el backstage de las grabaciones de Pampita Online. Entonces, la DJ aclaró la situación y detalló cómo habría sido en realidad su ida y vuelta.

"Esto fue hace tres años si no me equivoco. La vimos, fui a saludarla, 'vos sos la modelo de talle grande'. No nos conocemos todos. Quién es Puli dicen algunos. Yo te soy sincera, no se me ocurriría decirle obesa a alguien. Es como decirle esqueleto a alguien flaco y no sé por qué dijo eso”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entonces, aclaró que tampoco sería verdad que Rocío Guirao Díaz, su compañera de ese entonces, también la habría discriminado. Y remarcó por qué jamás haría sentir mal a alguien por su aspecto físico.

Más sobre este tema Mar Tarrés contó lo mal que la pasó por su pelea con Cinthia Fernández: "Me lastimó a mí y a toda mi familia" Así reaccionó Rocío Guirao Díaz a las críticas de Mar Tarres por comer papas fritas: entrenamiento y bikini de colores

“No creo que Rocío haya hecho un comentario sobre eso. Pero la verdad es que no dije eso. ¿Cómo vamos a discriminar? A mí se me desvía un ojo. Me han dicho bizca, sabés la cantidad de barbaridades que me dicen. Y voy a decir que me discriminan”, sumó, contundente.

Y cerró su descargo volviendo a desmentir los fuertes dichos de Mar.

"Nunca en Pampita Online se va a sentir incómodo a ningún invitado y te lo puede decir la misma Carolina. Son maravillosos. Yo no le dije esa barbaridad”, sentenció.