Fuerte consejo de Cinthia Fernández a una mujer con problemas por la cuota alimentaria: "Mano dura"

Si bien se separaron hace años, Cinthia Fernández sigue enfrentada en la Justicia con el papá de sus tres hijas, Matías Defederico, por la cuota alimentaria. De hecho, él admitió públicamente que le debe dinero a la madre de Charis, Bella y Francesca, y prometió que haría lo imposible por saldar su deuda.

En este contexto, Cinthia compartió una foto con su abogado y comenzó a recibir un montón de mensajes de mujeres que también tienen problemas con sus exparejas por la cuota alimentaria de sus hijos.

Entonces, la "angelita" compartió uno de los tantos mensajes que recibe y contó que se postula como candidata a diputada para ayudar a las mujeres que están haciéndole frente solas a estos conflictos familiares.

"Por esto me postulo. Muchísimas mujeres sufren esto todos los días. Acá no importa la clase social, les pasa a todas porque no hay mano dura con los padres deudores y abandónicos. No hay rapidez, ¿por qué hay un limbo en la Justicia? Se sorprenderían de cuántos mensajes así tengo tras subir una foto con mi abogado", sumó junto a la consulta de una usuaria.

Junto a la captura que publicó en Twitter, Cinthia se despidió con un fuertísimo mensaje. "Mano dura con los padres deudores y abandónicos. Los hijos tienen derechos y ambos padres la misma responsabilidad. Basta de esto", sentenció, indignada.