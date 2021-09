Flor de la Ve contó por qué deberá pasar por el quirófano: "Tengo fisuradas las dos prótesis"

En A la tarde (America) charlaron sobre la importancia de las mamografías para detectar el cáncer de mamas en una etapa temprana y así poder atacarlo con más fuerza. Sensibilizada, Florencia de la Ve, una de sus panelistas, contó que tras haberse hecho ese estudio le indicaron que deberá operarse ya que sus prótesis mamarias están fisuradas.

"Hay algo que me parece importante con el tema del cáncer. El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces, me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis”, contó la actriz.

“Quizás hay muchas mujeres que están atravesando esta situación, no se controlan, creen que ya está y la verdad es que es muy peligroso. Por eso, está bueno el mensaje de controlarse”, sumó Flor revelando que en los próximos días deberá operarse para cambiarse ambas prótesis.

Y se despidió concientizando a todas aquellas mujeres que tienen implantes mamarios.

"Si tenés las lolas hechas, por favor controlate... Porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo”, cerró su valioso mensaje.