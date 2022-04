Edith Hermida defendió con un exabrupto a Mica Viciconte por decirles "hijastras" a las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

A Mica Viciconte la criticaron fuerte por haberles dicho "hijastras" a las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, pero Edith Hermida se puso de su lado.

La polémica se desató cuando en la final de MasterChef Celebrity 3 (Telefe) la campeona se refirió a Allegra, Sienna e Indiana como a sus "hijastras".

"A mí no me gusta esa palabra, es como despreciativa. No sé, yo diría ‘las hijas de mi pareja’", dijo Horacio Pagani en Bendita.

"¡Yo la conozco a Mica, es un amor de persona pero, pobrecita, es bruta!" G-plus

Entonces, Edith la defendió con un exabrupto que llamó la atención.

QUÉ DIJO EDITH HERMIDA SOBRE MICA VICICONTE

“¡Bueno! Pero lo dijo así... ¡Yo la conozco a Mica, es un amor de persona pero, pobrecita, es bruta! ¡No lo dijo con mala intención!", así la defendió Hermida a Viciconte, generando sorpresa en sus compañeros.

“Si ustedes nos siguen cada noche, saben qué hay tres momentos de Edith sin filtro, sin cadena, sin el chip del filtro", cerró Beto Casella, divertido.