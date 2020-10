Duro mensaje de Brian Lanzelotta, tras dar positivo de coronavirus: "Me duele hasta la piel, no es joda"

Lola Latorre no fue la única participante que deberá ser reemplazada en Cantando 2020 (eltrece) por haberse contagiado de coronavirus. Lamentablemente, tanto Brian Lanzelotta como Ángela Leiva también se hisoparon y el resultado les dio positivo.

Aislado y cumpliendo con las normas sanitarias al pie de la letras, Brian contó desde su casa cómo está sobrellevando la enfermedad y aprovechó la oportunidad para sembrar consciencia entre sus seguidores: les pidió que se cuiden de verdad para así también proteger, especialmente, a los grupos de riesgo.

"Me siento mal, me duele hasta la piel. Esto no es joda, cuiden a los mayores y familiares de riesgo". G-plus

"Quería contarles que me acaban de entregar los resultados del hisopado que me realicé esta mañana y me dio positivo de coronavirus... Me siento mal, me duele hasta la piel. Esto no es joda, cuiden a los mayores y familiares de riesgo", escribió.

Hola gente quería contarles q me acaban de entregar los resultados del hisopado q me realice esta mañana y el resultado es positivo de covid19 me siento mal me duele hasta la piel esto no es joda cuidence y cuiden a los mayores y familiares de riesgo🙏🙏 — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) October 17, 2020

¡Valioso mensaje!