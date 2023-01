China Suárez juntó a los amores de su vida en una foto, muy especial y tierna

Activa en Instagram, China Suárez sorprendió a sus seguidores con una foto muy especial, que no tardó en cosechar miles y miles de likes.

La actriz y cantante subió una foto súper tierna, junto a sus tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Y afirmó, con el corazón repleto de amor: "Mi vida entera en una foto".

En menos de 24 horas, el posteo de la China obtuvo más de 350.000 likes y cariñosos comentarios de sus amigos colegas, como de sus fanáticos, quienes reaccionaron empáticos y con dulzura a la foto familiar.

Dentro de las reacciones no faltó la de Nicolás Cabré, quien no dudó en darle "me gusta" a la foto de su hija Rufina, con su mamá y sus hermanitos.

EL CARIÑOSO MENSAJE DE NICOLÁS CABRÉ A LA CHINA SUÁREZ Y A SU HIJA, RUFINA

A nueve años de la separación, China Suárez y Nicolás Cabré lograron una armoniosa relación familiar por el bienestar de su hija, Rufina. Y el desembarco del actor a Instagram lo visibilizó con fuerza.

Nico le dedicó un afectuoso mensaje a la China por ir a apoyarlo al teatro, junto a su niña. Esta semana se telón de Tom, Dick y Harry, obra que dirige Cabré y protagoniza Mariano Martínez, y las exparejas de ambos fueron a bancarlos con sus hijos.

"China, no tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenés idea de lo lindo e importante que es para mí que hayan venido. Gracias, las quiero", le escribió el actor a la madre de su hija en Instagram, junto a dos fotos.

En una de ellas están los tres, Nico, China y Rufi. En la otra también está la mamá de la actriz y cantante, Marcela Riveiro.

Con la mención en su red social, China Suárez le respondió con un pícaro comentario: "Quién te ha visto y quién te ve, demostrando, jejeje". Y Cabré le retrucó: "Me estoy poniendo grande".