Celeste Cid explicó por qué no integra el colectivo Actrices Argentinas: "Es por cuestiones de personalidad"

Cuando Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por violación, muchas mujeres del mundo del espectáculo la apoyaron. Conformaron el colectivo Actrices Argentinas que, hasta hoy, sigue dando batalla; lucha contra la violencia de género y exige la legalización del aborto. Sin embargo, no todas decidieron participar. ¿Por qué Celeste Cid prefiere no ser parte?

En diálogo con la revista Gente, en la que fue tapa esta última semana, explicó por qué no pertenece al colectivo. "Por cuestiones de personalidad. Nunca he tenido un perfil participativo, político-combativo, ni de la comunicación aguerrida. Hay voces más aptas para hacerlo".

Sin embargo, la actriz de Separadas aclaró que está al tanto de lo que defienden. "Eso no quiere decir que no apoye sus causas. Me siento parte, sí. Pero no presencial. Y admitirlo no representa un peso para mí", sentenció.