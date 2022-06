Cande Tinelli salió con todo al cruce de las críticas por sus cirugías: "La vida es corta"

Cande Tinelli volvió a hacerse una cirugía estética para modificar su nariz y compartió el resultado en sus redes sociales.

Lejos de darle la espalda a los comentarios que hacían hincapié en que no estaría conforme con su cuerpo, hizo un fuerte descargo.

Contundente, la hija de Marcelo Tinelli aclaró que la vida es corta y que la aburre verse siempre igual.

FIRME RESPUESTA DE CANDE TINELLI A QUIENES CRITICAN SUS CIRUGÍAS

"Me gusta mutar, si hay algo que no me agrada y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago", respondió Cande a la consulta de por qué nunca estaría conforme consigo misma.

Y cerró poniéndole los puntos a un seguidor que le preguntó por qué no le gusta cómo es.

"Mi amor, la vida es corta, me aburre ser siempre igual. Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo...".

"Así como hay gente que piensa distinto y se acepa como es, banco también, banco todo", cerró, con firmeza.