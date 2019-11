¡Bomba en la radio! La Red no le renueva contrato a Eduardo Feinmann

El programa radial de Eduardo Feinmann, que se emite de 9 a 12 de la mañana, ya tiene fecha de despedida. Así lo anunció el conductor: no seguirá en radio La Red AM 910 porque la gerencia de la radio del Grupo América decidió no renovarle el contrato.

¿Cuándo dejará de emitirse el programa? ¡A fin de año! Sin embargo, el conductor seguirá ligado a la señal de noticias A24 y al mando de su programa de actualidad: El Noticiero. El motivo de su salida sería falta de audiencia en ese horario, que corresponde a la segunda mañana.

El reacomodamiento en la grilla será inevitable. Y la prioridad para ocupar el horario que Feinmann dejará libre la tendrían Luis Novaresio o Jonatan Viale.