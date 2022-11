Así reaccionó María Becerra cuando pensó que le habían hackeado el Instagram.

Dispuesta a hablar de todo, María Becerra reveló cómo reaccionó cuando pensó que le habían hackeado la cuenta de Instagram, donde promociona su trabajo, deja espiar su vida e interactúa con sus fans.

"Hace dos días me pasó que entré a mi Instagram y había una foto borrada, me la había bajado Instagram porque sí. Pero yo pensé 'me hackearon'. No, no, no, el pánico que me dio no te puedo explicar... Terrible cómo me da este pánico de pensar que me hackearon una red social, ¿Entendés?".

"Yo pensé 'me hackearon'. No, no, no, el pánico que me dio no te puedo explicar...". G-plus

"Ya va más allá de ser lo que te puede conectar con todo: la moda, la tendencia, nuevas canciones, con la música..Entonces, creo que por eso tal pánico.Emprendedores, workshops, todo. Así que creo que hoy en día, se han vuelto clave para muchas personas", contó María en diálogo con, haciendo hincapié en que las redes hoy por hoy son fundamentales para la mayoría de los trabajos.

CHINA SUÁREZ ELOGIÓ A MARÍA BECERRA

China Suárez compartió una lista de Spotify en la que sumaron su canción Lo que dicen de mí junto con otra de María Becerra, Tini Stoessel y Lali Espósito, entre otras talentosas artistas.

"Gracias por sumar mi canción a esta lista con las mujeres más grosas, no caigo", expresó China, muy ilusionada y agradecida.