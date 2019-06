Luego de haber apostado a la convivencia, Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez comenzaron a soñar con la boda. Ese anhelo no se concretó ya que, tras cinco años de novios, decidieron separarse. A tres meses de haber blanqueado su ruptura amorsa, la modelo le reveló a la revista Pronto que la organización de la boda los enfrentó.

"¿No te sentías lista para casarte?", le preguntó el periodista a Alejandra. Y ella, sincera, develó: "No. Sentía que era apresurar las cosas y no era el momento. Qué se yo, si no se dio por algo habrá sido".

En tren de confesiones, Maglietti se animó a contar cuál fue el punto principal que los enfrentó mientras intentaban organizar el casamiento y que, sin dudas, fue crítico.

"Él quería una mega fiesta para 500 personas y a mí nunca me gustó eso. Jamás soñé con una fiesta grande de casamiento, siempre preferí algo chiquito. No me gusta ser el centro de atención y alomejor me quedó el trauma de cuando cumpli 15", concluyó, sincera.

