Con la llegada del fin de semana largo, muchas personas buscan planes para descansar, bajar el ritmo y conectarse con historias profundas.

En ese contexto, HBO Max presenta una selección especial de contenidos ideales para ver durante Semana Santa, con relatos que van desde los últimos días de Cristo hasta tramas contemporáneas atravesadas por la fe, la duda y lo espiritual.

La plataforma propone un recorrido diverso: producciones históricas, adaptaciones bíblicas y series ambientadas en esta época particular del calendario religioso.

Estas son cinco recomendaciones destacadas para maratonear en casa.

✝️ The Passion: los últimos días de Cristo en formato miniserie

La miniserie The Passion reconstruye los momentos finales de la vida de Jesús, desde su llegada a Jerusalén hasta la Resurrección. A lo largo de seis episodios, ofrece una mirada íntima y dramática de los hechos que marcaron la historia del cristianismo.

Con actuaciones de Ben Daniels y Joseph Mawle, es una opción ideal para quienes buscan una narrativa fiel y emocional.

Por: mikehogan.biz

Foto: prensa HBO Max

🎬 La Resurrección de Cristo: una historia desde la mirada de un escéptico

En La Resurrección de Cristo, el foco se corre hacia un personaje inesperado: un militar romano que debe investigar la desaparición del cuerpo de Jesús tras la crucifixión.

Protagonizada por Joseph Fiennes, la película mezcla drama, misterio y tensión política en un relato que invita a cuestionar las creencias desde una perspectiva distinta.

Foto: prensa HBO Max Por: Rosie Collins

🙏 Fátima: una historia real sobre fe y milagros

Basada en hechos reales, Fátima cuenta la historia de tres niños portugueses que aseguran haber visto a la Virgen María. Lo que comienza como un relato improbable se transforma en un fenómeno que convoca a miles de creyentes.

Con un elenco internacional que incluye a Harvey Keitel, la película aborda el poder de la fe frente al escepticismo social y político.

FATIMA Por: Claudio Iannone

👑 Reyes: la historia bíblica de Israel en formato serie

La serie Reyes propone un recorrido por la historia del pueblo de Israel, desde el profeta Samuel hasta la caída de Jerusalén.

A través de figuras clave como el rey David y Salomón, la producción explora temas universales como el poder, la fe y la traición, combinando drama histórico con relatos bíblicos clásicos.

Foto: prensa HBO Max Por: JPSFREITAS

🔍 Cuando nadie nos ve: crimen y misterio en plena Semana Santa

Para quienes buscan algo distinto, Cuando nadie nos ve ofrece una historia contemporánea ambientada durante la Semana Santa en España.

Protagonizada por Maribel Verdú, la serie combina thriller policial con elementos culturales y religiosos, mostrando cómo lo simbólico también puede ser escenario de conflictos oscuros.

📺 Un plan ideal para el fin de semana largo

Desde relatos clásicos hasta propuestas modernas, esta selección de HBO Max ofrece opciones para todos los gustos durante Semana Santa. Ya sea para reflexionar, emocionarse o simplemente disfrutar de buenas historias, estas producciones invitan a vivir la Pascua desde otra perspectiva, sin salir de casa.