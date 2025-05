‘Un completo desconocido’ (A Complete Unknown), la película biográfica de Bob Dylan con Thimotée Chalamet en el rol protagónico, ya está disponible en Disney+. La múltiple nominada a a los Premios Oscar es ideal para adentrarse en la juventud de uno de los músicos más importantes de la historia, ganador del premio Nobel de literatura por las letras de sus más de 450 canciones.

Y, si hablamos de letras de canciones, ¿por qué no preguntarnos sobre qué temas escribió? Política, guerra, amor, religión. Dylan no dejó ningún tópico sin explorar. Tal es así que incluso le cantó a la Argentina.

Fue en dos ocasiones: en “Angelina”y “Union Sundown”.

Las menciones a Argentina en las canciones de Bob Dylan

En “Angelina” (disco Studio Outtake, 1981), Dylan dice: “Angelina”: “Un Mercedes negro rueda por la zona de combate/ Tus criados están medio muertos. Tú te has quedado en los huesos/ Díganme, eminencias, ¿dónde quieren ser derrocados?/ ¿En Jerusalén o tal vez en Argentina?”.

Thimotée Chalamet se pone en la piel de Bob Dylan en 'Un completo desconocido'.

Philippe Margotin y Jean-Michel Guesdon, los escritores del libro “Bob Dylan: todas sus canciones. La historia detrás de sus 492 temas”, no saben por qué eligió Argentina para esa parte de la canción, aunque todo parece indicar que fue porque sonaba bien.

// El Eternauta: el detalle oculto en los capítulos que pocos notan y asombra a todos

En “Union Sundown” (disco Infidels, 1983), el autor hace una crítica a la globalización y ubica a la Argentina dentro de un lote de países en desarrollo que se ven beneficiados por el consumismo de los Estados Unidos. “Y el auto que conduzco es un Chevrolet/ Fue armado en Argentina/ Por un tipo que gana treinta centavos al día”.

Un completo desconocido en Disney+

Después de ganar cero (0) de ocho (8) Oscars, Un completo desconocido, de James Mangold, ya está disponible en Disney+. La película del año pasado narra una etapa específica de la vida de la juventud del cantautor.

Timothée Chalamet, conocido por Wonka, Dune y Call Me By Your Name, entre otras películas, fue elogiado tanto por la crítica como público por su interpretación del músico. Monica Barbaro se destaca en el rol de Joan Baez.

Una escena de Un completo desconocido, la película biográfica de Bob Dylan.

La trama está centrada principalmente en los amoríos de Dylan con Baez y Sylvie Russo y en cómo el autor, a mediados de los sesenta, revolucionó el folk estadounidense con la inclusión de los instrumentos eléctricos.

¿Bob Dylan estuvo en Argentina?

Bob Dylan estuvo en cuatro ocasiones en la Argentina: 1991, 1998, 2008 y 2012.

En su primera visita, en 1991, se presentó en el Estadio Obras Sanitarias. En 1998, tocó junto a los Rolling Stones en el Estadio River Plate. En 2008 actuó en el Estadio Vélez Sarsfield, el Hipódromo de Rosario y el Orfeo Superdomo de Córdoba. Finalmente, en 2012, se presentó en el Teatro Gran Rex.

// ‘1923’: actores e invitados en el final de la segunda temporada de la precuela de Yellowstone

El primer álbum con temas de Dylan editado en Argentina salió en 1967 y en su portada apareció la siguiente frase: El trovador de nuestro tiempo (poeta o profeta?). Era un longplay que salió solamente en Argentina y en Uruguay y reunía canciones de Dylan en un arco que iba desde “Blowin’ in the Wind (1963)” hasta “I Want You (1966)”.