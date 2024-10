Netflix se consolidó como la plataforma de streaming más popular a nivel mundial, y una de sus series más impactantes es “The End of the F***ing World”.

Con solo 8 capítulos de un relato que no te dará respiro, esta serie británica capturó la atención de suscriptores en todo el mundo.

¿De qué trata “The End of the F***ing World”?

“The End of the F***ing World” combina humor negro, drama oscuro y suspenso en una narrativa cautivadora. Aunque no se basa en una obra literaria tradicional, está inspirada en un reconocido cómic.

La serie sigue a James, un adolescente que se cree un psicópata, y a Alyssa, una joven rebelde, en su caótica road trip que desafía las convenciones de la vida adolescente.

Alex Lawther como James y Jessica Barden como Alyssa en "The End of the F***ing World" de Netflix.

Con un total de 20 capítulos que oscilan entre 20 y 30 minutos, “The End of the F***ing World” logró posicionarse como una de las opciones más atractivas en el catálogo de Netflix. Su mezcla de humor oscuro y situaciones extremas ha resonado con los espectadores, convirtiéndola en un clásico moderno.

La serie cuenta con un talentoso elenco que da vida a sus complejos personajes: Alex Lawther como James, Jack Veal como joven James, Jessica Barden como Alyssa, Holly Beechey como joven Alyssa, Gemma Whelan como DC Eunice Noon, Wunmi Mosaku como DC Teri Donoghue, Steve Oram como Phil, Christine Bottomley como Gwen, Navin Chowdhry como Tony y Barry Ward como Leslie.