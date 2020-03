La película de Downton Abbey tendrá una secuela tras recaudar 190 millones de dólares en taquilla

Después de seis temporadas, la llegada al cine de la serie Downton Abbey fue un éxito rotundo. La película, estrenada en 2019 con el mismo nombre, no sólo recaudó casi 200 millones de dólares a nivel mundial, 31 de ellos en su primera semana, sino que dejó enamorados a los seguidores de la familia Crawley. Ahora, su creador, Julian Fellowes, confirmó que habrá secuela en la pantalla grande, aunque no precisó cuando.

“¡Dadme un respiro! No me pondré con ello hasta que no haya terminado los guiones de ‘The Gilded Age’”, dijo Fellowes en relación a su nueva ficción para HBO, que está ambientada en 1882 y tendrá como protagonista a Cynthia Nixon. El realizador tampoco develó si el argumento de esta nueva entrega continuará o no la historia iniciada con la primera adaptación cinematográfica que, ambientada en 1927, tenía como telón de fondo la visita de los Reyes de Inglaterra.

Los fans de la serie que concluyó en 2015 tendrán que esperar para ver de nuevo tanto a Lady Mary (Michelle Dockery), como a sus padres Robert (Hugh Bonneville) y Cora Crawley (Elizabeth McGovern) y al resto de los personajes, entre ellos a la inolvidable Lady Violet (Maggie Smith).

“Estamos manteniendo conversaciones. Trabajando en cuál es la historia que contar y cuándo podríamos hacerlo. Pero pasa lo mismo que la primera vez: tenemos que intentar que todos los personajes vuelvan a estar juntos y eso fue muy desafiante”, aseguró Gareth Neame, histórico productor de Downton Abbey.