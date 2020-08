El Gobierno y la AFA se reúnen para definir el regreso de los entrenamientos para los equipos de fútbol

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se reunirá mañana, luego de tres postergaciones en las últimas semanas, con autoridades del Gobierno nacional para intentar conseguir la autorización para que los equipos de fútbol puedan retomar los entrenamientos, al menos los cinco clubes que deberán, en teoría, volver a competir en la Copa Libertadores el 17 de septiembre próximo.

Tapia, cuyo objetivo de máxima es que el próximo lunes 10 de agosto vuelvan todos los clubes de Liga Profesional (Primera) y Nacional (Segunda División), tendrá enfrente al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, y al ministro de Salud, Ginés González García.

En la reunión, pautada para las 16:00, el Gobierno nacional deberá dar respuesta al protocolo que la AFA confeccionó y envió hace quince días, para luego intentar conseguir un punto de encuentro entre ambas partes respecto de la fecha, donde hay posturas marcadas.

Por un lado, el Gobierno nacional dejó en clara su idea de que, sea una razón sanitaria real o de imagen pública, el fútbol no puede retomarse en estas condiciones, en plena curva ascendente de contagios en la región metropolitana, donde se concentra la mayoría de los clubes y futbolistas de los equipos de las principales categorías.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró el viernes que "extraña" el fútbol "tanto como el mayor de los hinchas", pero remarcó que ante el crecimiento de la circulación comunitaria del coronavirus no pueden autorizar su retorno, tal como pide la AFA.

"Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor de los hinchas de fútbol, pero no podemos hacerlo. Extraño jugar los picaditos, pero no podemos. No podemos", afirmó Fernández.

A última hora del domingo, González García confirmó el encuentro de este martes y anunció: "Vamos a tratar, con responsabilidad, de ver cómo se reinician las actividades, pero no les puedo decir el día".

Fuente: Noticias Argentinas

.