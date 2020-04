El doctor López Rosetti se quebró por una emotiva pregunta sobre el coronavirus: "Me estás haciendo llorar"

Este sábado, el doctor Daniel López Rosetti condujo Juntos podemos lograrlo, un programa especial en el que se dedicó a analizar el panorama nacional e internacional sobre el coronavirus con el equipo de Telefe Noticias, que interactuaron con él desde sus casas. A poco de iniciar la transmisión, y ante una pregunta de Rodolfo Barili, los nervios le jugaron una mala pasada al médico, que se quebró en vivo.

Desde su hogar, Bairili le planteó a López Rosetti cómo ve el panorama en la Argentina a fin de año. "Ayer charlábamos con Cristina Pérez sobre un casamiento en el que los novios se besan con barbijo porque está prohibido sacárselo. Entonces pensé en Navidad. ¿Tendremos mucho tiempo así o imaginas que en algún momento todas estas medidas que hoy son dolorosas empezaremos a aflojarlas? ¿Cómo imaginás la vida?", preguntó el priodista.

"Creo que vamos a tener una linda Navidad. Al virus le ganamos desde el primer día, pero lo que importa es el costo de ese triunfo", dijo el doctor López Rosetti. G-plus

En ese momento, la cámara hizo foco en el rostro de López Rosetti, en cuyos ojos asomaban lágrimas. "Es una linda pregunta que no está en los libros, me estás haciendo llorar. No está en los libros y no sé qué decirte", dijo, visiblemente quebrado por la emoción.

“Espero que sea linda. Yo creo que va a ser muy linda y que esto va a pasar. Creo que vamos a tener una linda Navidad. Al virus le ganamos desde el primer día, pero lo que importa es el costo de ese triunfo, ya que este será más bajo si se mueve bien la pelota”, agregó el médico recuperando poco a poco la compostura.