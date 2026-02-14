Con la llegada del fin de semana largo de Carnaval 2026, Buenos Aires vuelve a desplegar su tradicional circuito de corsos barriales, comparsas y espectáculos murgueros que recorrerán distintos puntos de la Ciudad durante febrero.

Se trata de la 158° edición del Carnaval Porteño, una de las celebraciones culturales más antiguas de la capital, que ya comenzó el pasado 7 de febrero y se extenderá durante todos los fines de semana hasta el 1° de marzo.

CORSOS EN LOS BARRIOS Y ACTIVIDADES GRATUITAS

Como cada año, las calles, plazas y polideportivos porteños serán escenario de desfiles donde las murgas, comparsas y batucadas desplegarán su música, coreografías y trajes coloridos ante vecinos y turistas.

Los espectáculos se desarrollarán los:

Sábados de 18 a 1

Domingos de 18 a 24

Lunes 16 de 18 a 1

Martes 17 de 18 a 24

Además, habrá actividad en barrios como Boedo, Villa Urquiza, Parque Chacabuco, Palermo, Saavedra, Mataderos, La Boca y Villa Devoto, entre otros, donde el Carnaval mantiene viva la identidad cultural barrial al ritmo del bombo con platillo.

Los tradicionales corsos porteños, declarados patrimonio cultural de la Ciudad en 1997, funcionan como espacios de encuentro comunitario donde familias enteras participan de una celebración que combina arte callejero, crítica social y tradición rioplatense.

(Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

MENOS CORTES Y NUEVO ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN

En esta edición del Carnaval en CABA, la programación contempla una reducción en la cantidad de corsos y cortes de tránsito respecto a años anteriores, con el objetivo de disminuir el impacto en la circulación urbana durante los feriados.

De esta manera, parte de las actividades también se trasladarán a espacios cerrados como clubes de barrio o predios culturales.

EL AUTÓDROMO, OTRA VEZ EPICENTRO DE LA FIESTA

Tal como ocurrió en 2025, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez será nuevamente sede del desfile central del Carnaval.

Las murgas más representativas de la Ciudad participarán del evento principal que se llevará a cabo el: Domingo 15 y Lunes 16 de febrero

Allí se realizará el gran cierre del fin de semana largo con shows en vivo y presentaciones que buscarán concentrar a miles de personas en un espacio amplio, evitando así mayores interrupciones en el tránsito en otros barrios porteños.

En este contexto, el Carnaval 2026 en Buenos Aires apuesta a mantener el espíritu festivo que caracteriza a la celebración, pero con una organización adaptada a la dinámica de una ciudad que, durante cuatro noches, volverá a transformarse en una gran fiesta popular a cielo abierto.