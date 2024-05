La hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, arremetió contra el reconocido actor argentino Pablo Echarri tras sus comentarios sobre su situación financiera.

Durante una entrevista, Echarri mencionó su preocupación por la economía del país, a lo que Milei respondió cuestionando los gastos del actor en dólares, supuestamente adquiridos durante el gobierno kirchnerista.

En un contexto donde la economía es tema de discusión constante, los comentarios de Echarri sobre sus finanzas y la situación del país no pasaron desapercibidos.

Sin embargo, la intervención de Milei agregó un nuevo matiz a la polémica, señalando la ironía de gastar dólares supuestamente obtenidos durante una gestión política que Echarri apoyó en el pasado.

“¿Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?”.

“¿Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares? Además seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio… ¡VLLC!”, escribió la Secretaria General de la Presidencia en X (ex Twitter).

PABLO ECHARRI REVELÓ CÓMO HACE PARA LLEGAR A FIN DE MES CON NANCY DUPLAÁ

Pablo Echarri confesó en diálogo con el programa Fuera de Agenda cómo hace para llegar a fin de mes con Nancy Dupláa: “Los aumentos me impactan profundamente”.

“La crisis me impacta gigantescamente. Los servicios han subido de manera sideral. Me llegaron 100 mil pesos en la factura del agua. Nosotros tocamos ahorros para llegar a fin de mes”, agregó.

Al final, el actor sumó: “Es un deporte que la clase media argentina está haciendo para subsistir. Cambiamos dólares para llegar a fin de mes, es la única forma de ahorrar en Argentina, en dólares”.

