Están viviendo un pleno momento en pareja: ¿por qué no reflejarlo protagonizando la tapa de la revista Caras? Fogosos y enamorados, Mica Viciconte y Fabián Cubero se divirtieron posando juntos y no dudaron lanzar sinceras declaraciones.

Mica tiene una excelente relación con las hijas que Fabián tuvo con Nicole Neumann: Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (4). Sin embargo, la mamá de las nenas no se siente cómoda con este vínculo que, sin dudas, se afianzó cuando Viciconte apostó a la convencia con Cubero.

Pícaro, el periodista de la revista le preguntó a Micaela cómo se siente en el rol de "segunda madre". Atento, fue Fabián el primero en contestar y aclaró contundente: "Segunda madre no. Madre hay una sola, preferimos usar el término compañera". En la misma línea, Mica agregó: "Si, compañera es la palabra. Mi rol es el de colaborar, ayudar y estar presente. Si las nenas necesitan algo, estoy ahí".

Feliz por esta nueva etapa en familia, Mica contó cómo vive su día a día con las hijas de Nicole. "Si Fabián no se encuentra, les preparo la comida y las cuido. Hago lo que hace cualquier familia que tienen criaturas".

Nuevamente, el periodista indagó sobre el día a día del clan. "¿Sienten que formaron una nueva familia?", fue la consulta. "No, no creo que ese sea el término. No sé si ponerle ese título es correcto. Formamos una linda pareja que se adapta a vivir con tres nenas. Quizás podamos hablar de formar una nueva familia el día que tengamos nuestro primer hijo juntos. Ahí sí podríamos ponerle ese título", aclaró Fabián, precavido.

