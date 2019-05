El pícaro posteo hot de Natalie Weber en ropa interior: "No sabía qué ponerme y me puse..."

"No sabía qué ponerme y me puse en bolas". Natalie Weber (32) no se anduvo con vueltas a la hora de subir en Instagram unas fotos muy sensuales, que obtuvo, de inmediato, una catarata de likes, comentarios y piropos de parte de sus más de 400.000 seguidores.

La modelo y panelista de Incorrectas, que suele compartir posteos sexies, disfruta de vivir una sensualidad muy libre y aprovecha cada momento para mantener prendida la llama pasión con su marido, Mauro Zárate (32), con quien vive una relación "muy fogosa", según la describe ella.

Padres de Mía (7) y Rocco (3), el matrimonio parece haber encontrado la clave para vivir "encendidos". "Hace siete años que estamos con la rutina de papis y eso va apagando un poco el fuego. Si bien eso tiende a pasarnos, priorizamos la pareja.Todavía se mete en la ducha cuando entro a bañarme después de entrenar. Me encanta que me sorprenda", revela Natalie.

La figura de Boca Juniors tuvo que aprender a aceptar la libertad con la que su mujer comparte sus imágenes sexies y hoy suele dedicarle piropos subidos de tono en Instagram, donde alguna vez le adelantó que no veía la hora de llegar a su casa para “partirla como un queso”.