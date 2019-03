Año tras año, los famosos buscan ocupar un lugar en el Bailando. Todos quieren sacarle brillo a la pista y divertirse en las previas con Marcelo Tinelli. Al igual que la mayoría de las chicas del mundo del espectáculo, Lourdes Sánchez quiere formar parte del show. El año pasado, la bailarina fue convocada para formar parte del BAR. Junto a Mariela Anchipi y Jorgito Moliniers, ocupó un lugar protagónico en el estrado.

En el Súper Bailando 2019, Lourdes volverá a formar parte del BAR pero está meditando la posibilidad de sumarse también como bailarina. Sincera, reveló en diálogo con la revista Gente la picante condición que le puso a la producción para romperla en la pista: "Por ahora, voy a hacer las dos cosas. La única manera que me convence bailar es si lo hago con Fede Bal. Estamos ahí, a un pasito. A él le pasa lo mismo que a mí: si vuelve quiere que sea conmigo".

Pícara, Lourdes dejó muy en claro que en las previas con Marcelo no dudará en hablar de la expareja del actor, Laurita Fernández. "Va a ser una pareja muy fuerte. Él va a terminar bailando con la enemiga de su ex, será polémico. Y como yo entiendo el show, lo hago. Y si no, estaré en el BAR, que me encanta", cerró la bailarina.

Lourdes y Laurita nunca se llevaron bien, pero en este último tiempo se sacaron chispazos públicamente y dejaron muy en claro que no tienen ni la mínima intención de buscar la paz. ¡Nuevo round!