Pablo Granados respondió a las críticas de los haters con un pase de comedia: video y fuerte catarsis

Al igual que la mayoría de los famosos, Pablo Granados recibe críticas negativas por parte de sus detractores a través de sus redes sociales. Más aún por ser humorista, ¡todos quieren verlo sonreír y ser gracioso en cada ocasión! Tras más de un planteo, el hombre se cansó de ser siempre criticado y no dudó en responder con una parodia que lo puso en el centro de la escena.

Pablo grabó un video imitando a algunos de sus haters, parodiando los planteos que le hacen. "Recordé algunos casos de los que me escriben y se contradicen todo el tiempo. Te muestran una cara, pero escribiendo te muestran la otra", comenzó diciendo Granados mirando directamente a la cámara de su celular.

"Pablo, ayer te saludé por la calle y quedé con ganas de decirte algo. Estás viejo para el Instagram, ¿por qué no le dejás eso a tus hijos?", fue el primer comentario que replicó el actor, y siguió: "Pablo, ayer te vi en una parrilla del Belgrano y me llevé una gran desilusión. Soy vegano, los animales que comés también tienen derechos. Me extraña, ¡a vos que te gustan tanto los perritos!".

Antes de cerrar, el humorista aconsejó a los detractores que bajen un cambio mientras se tomaba en té de tilo: "La tolerancia es tan importante para la convivencia... Aflojemos un poco, chicos".

¡Se cansó!