Nicolás Cabré habló del escándalo entre Mauro Zárate y Vélez, club del que es fanático: "Hubo demasiados errores de los dos lados"

Si hay algo que enciende a Nicolás Cabré (39) es su pasión por Vélez Sársfield, club al que siempre que puede alienta en la cancha. Y como hincha también fue de los que cuestionaron a Mauro Zárate (32) cuando, 48 horas después de asegurar que se quedaba en el club de Liniers, firmó su pase a Boca. De hecho, el actor se burló del delantero tras perder la final de la Copa Libertadores contra River, en donde no jugó ni un minuto, con un guiño del guión de Mi hermano es un clon: "Mauro ni te pusieron. ¡Mauro! ¡Ni jugaste! Querías ganar cosas importantes y no las ganaste. Nos traicionaste a todos y te quedaste solito. ¿Vos viste lo que hizo este pibe? Ni lo pusieron. ¡No vengas nunca más, Maurito!", dijo.

Pero la bronca de algunos hinchas no quedó en la broma. Y hubo repudiables amenazas recibidas por el delantero y su esposa, Natalie Weber, que antecedieron a un virulento repudio (que no paró ni durante el Himno Nacional) cuando Boca visitó a Vélez por la ida de cuartos de final de la Copa de la Superliga y a una picante respuesta del futbolista días después, al decir que "pasó el (equipo) grande" cuando el Xeneize eliminó al Fortín y la decisión de Vélez de declararlo "persona no grata" y echarlo como socio del club. Un combo demasiado explosivo, por lo que el actor salió a poner paños fríos.

"Hay que poner un punto final, llamar a la calma y desdramatizar un poco todo". G-plus

"Creo, un poco frío y corriéndome del sentimiento, que hubo demasiados errores seguidos de los dos lados. Es una suma que da mal. Hay que poner un punto final, llamar a la calma y desdramatizar un poco todo", dijo Cabré en diálogo con la revista Gente, y, cuidadoso, continuó: "Entiendo la pasión y el enojo, pero lo más sensato sería parar. Después, lo que pienso me lo guardo, porque no soy Sai Baba, pero hay que apaciguar".

"Yo hice un chiste una vez, pero eso fue parte del folklore. Cuando la cosa está al límite hay que decir 'basta'". G-plus

"Yo hice un chiste una vez, pero eso fue parte del folklore. Cuando la cosa está al límite hay que decir 'basta'", concluyó, contundente.

