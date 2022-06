Esta mujer se quedó sorprendida al ver a su hermana que viajó para verla antes de someterse a una operación

Theresa Roberts, de 52 años, de Medford (Oregón, EE.UU.), estaba sentada en su casa cuando su hermana mayor, Kim Gutiérrez, de 54 años, viajó desde Arizona.

A Theresa le diagnosticaron cáncer de mama en septiembre de 2020 y pasó la mayor parte de su tratamiento sola debido a las restricciones de Covid. Entre la quimioterapia y la radiación, Theresa se ha sometido a numerosas cirugías de reconstrucción.

Kim, se compinchó con los familiares de Theresa para poder organizar la sorpresa. Cuando vio a su hermana entrar por la puerta, se quedó completamente atónita. "No me lo podía creer. No nos veíamos desde antes de la pandemia y jamás pensé que se acercaría hasta Arizona", señaló la estadounidense.

