Laurita Fernández explicó por qué no mira el Súper Bailando: "Agradezco el trabajo, pero....”

Laurita Fernández está disfrutando de un gran momento en lo laboral y lo personal: de novia con Nicolás Cabré, acaba de estrenar, con él como partenaire, la obra Departamento de Soltero.

Lejos quedaron las luces de las cámaras de televisión y el trajín del estudio de Bailando por un Sueño, cuya pista la hizo conocer la fama y las consecuencias de la exposición mediática en más de una oportunidad.

Hoy, el escenario del teatro es el lugar de la bailarina y actriz, su territorio y espacio preferido para explorar su nuevo camino y donde luce su gran talento.

Y a pesar de que guarda lindos sentimientos hacia el programa del que llegó a ser jurado en 2018, Laurita contó a revista Gente que ya no sigue el ciclo que conduce Marcelo Tinelli ni está al tanto de los vaivenes de la competencia de baile.

"Ensayamos de noche y estoy muy enfocada en esto", explicó. Y continuó: "Yo agradezco que siempre me hayan convocado y el trabajo que me dieron. Pero hoy busco otras cosas y no quedarme en un lugar cómodo".

