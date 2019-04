El nacimiento de Francesco Benicio trajo consigo la felicidad y la calma. Las peleas entre Jorge Rial y la flamante mamá, Morena, quedaron en el pasado. Hoy, padre e hija disfrutan de esta maravillosa etapa y comparten con sus seguidores su infinita emoción.

Desde que el conductor de Intrusos se convirtió en abuelo, su Instagram se tiñó de palabras de afecto y buenos deseos para su nieto. Ahora, que Francisco cumplió dos semanas, compartió un emotivo video que muestra su crecimiento hasta el día de hoy y le dedicó un tierno mensaje.

"Hoy cumple dos semanas mi nieto. Y a pedido del público, naaaaa... mentira. Porque soy un Tata baboso y orgulloso quiero mostrarles cómo va creciendo rodeado de amor. La paz que trae un bebé es maravillosa. Única. Necesaria. En tiempos de angustias, de crisis, de incertidumbres, ponerlo en tus brazos es transportarte al mejor de los mundos. Y ahí me quiero quedar para siempre. Con mi familia. Que hoy es más grande que nunca. Disculpen que sea pesado con @francescoambrosionirialok, pero me volvió loco y me terminó de regalar esta alegría que me explota en el pecho", expresó el conductor.

