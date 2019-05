Flor Vigna contó en qué se apoyó cuando se separó de Nico Occhiato: "Me ayudó mucho"

Tras cinco años de noviazgo (y muchas idas y vueltas), finalmente, Flor Vigna se separó de Nico Occhiato. Rápidamente, confirmó la noticia y se mostró triste ante las cámaras, sin querer disimular sus verdaderos sentimientos.

Ahora, mucho más tranquila y entera, la paticipante del Súper Bailando contó en qué se apoyó ni bien se separó de Nico. “En los momentos en que estuve pachucha, la obra me ayudó mucho porque es comedia y terminás muy arriba”, expresó en diálogo con Por si las moscas en La Once Diez, haciendo referencia a Una semana nada más, la obra teatral que comparte con Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas.

Sincera, Flor explicó que la separación no fue fácil. Sin embargo, sus colegas y el público le tendieron la mano. “Cualquier fin de ciclo necesita esa reflexión y ese momento bajonero. Me encuentro con una familia en el teatro, que me ayudó un montón. Realmente el escenario tiene una adrenalina que te hace sentir vivo por diez mil”, reflexionó, con una sonrisa en el rostro.

