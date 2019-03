Está instaladísimo en el mundo de la actuación, se conviritió en un reconocido actor. Esteban Lamothe se puso en la piel de personajes muy diversos entre sí, ahora también decidió dar un paso más y le hizo frente a un desafío profesional mayúsculo. Junto a Calu Rivero, protagoniza Campanas en la noche, que se emite por Telefe, donde interpreta a un hombre muy violento.

Si bien Esteban está disfrutando de un momento profesional pleno, todavía tiene que hacerle frente a los detractores que lo tildan de mal actor a través de las redes sociales. Fiel a su estilo, el joven les hizo frente a los haters en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. "Al comienzo te duelen las críticas, que te digan que sos mal actor, pero la verdad es que ya no me tomo en serio lo que me dicen en las redes sociales. No me dejo llevar ni por lo bueno ni lo malo, nada de eso me lo creo. Los memes sí me causan gracia. La gente es mucho más ingeniosa cuando me bardea con las cosas malas", afirmó el galán.

No es la primera vez que Esteban deja muy en claro que intenta no prestarle atención a los comentarios mala onda. En más de una oportunidad replicó las burlas que recibe en Twitter y se mostró irónico al respecto.

¡Qué digan lo que quieran!