Este joven de 25 años enseña las aventuras y desventuras con su mano biónica

Henrik Cox, de 25 años, de Inglaterra, nació con una malformación congénita de la mano por la cual su mano derecha es más pequeña y tiene solo dos dedos. A los 16 años, recibió una mano biónica con la que pudo empezar a hacer cosas que antes no podía.

Ahora, cuando no está trabajando como ingeniero en una startup de conservación de animales, Henrik se dedica a hacer comedia y utilizar el lenguaje positivo para mostrar a otras personas las aventuras y desventuras de tener un par de extremidades superiores tan diferentes.

En uno de los videos grabados para TikTok, el joven abre la nevera usando su brazo biónico con la mala suerte de que, cuando la cierra, el brazo pierde la carga y se queda atascado; momento que Henrik aprovecha para tomárselo con humor. El video acumuló más de 2 millones de visualizaciones en la red social.

Cox utiliza una prótesis fabricada por Touch Bionics en 2012, un modelo mucho más antiguo que muchas de las prótesis que están disponibles hoy, según cuenta Cox en una entrevista para In The Know.

“La mía tiene una función de apertura y cierre de mano completa, mientras que muchas manos modernas tienen patrones de agarre adicionales y otras funciones. Es un campo emocionante y estoy seguro de que la tecnología seguirá avanzando y se volverá más realista”, dijo.

Su objetivo en redes sociales con este tipo de videos es compartir un mensaje inspirador y ofrecer una mirada positiva sobre cómo se ve la vida con una mano y usando una prótesis biónica.

