Es sabido: el matrimonio de Paula Chaves y Pedro Alfonso es muy amigo del de Sabrina Rojas y Luciano Castro. Las parejas se quieren un montón, comparten mucho tiempo en común y se apoyan constantemente.

Además de acompañarse, los amigos se divierten. Esta vez, Pedro y Luciano protagonizaron un divertido sketch disfrazados de supehéroes. ¿Cuál fue el último capítulo de la serie que el productor ideó con su hija Olivia? El Archienemigo, lo tituló... ¿Quién sería el enemigo? Castro.

En el video, se los ve simulando una pelea hasta que Pedro le cuenta a Luciano que no tiene muchas fuerzas porque está "dumiendo en un colchón". "No te puedo creer, yo hace cinco años estoy durmiendo en un colchón. Es un camino de ida, sabelo", le responde su amigo con humor.

En medio de su relato, Luciano le pregunta a Pedro: "¿Viste cuando te echaron de tu casa?". Y su amigo responde: "A mi nunca me echaron. ¿A vos sí? ¿Cuándo?". Castro, entre risas, piensa en voz alta y hace referencia al distanciamiento que vivió con Sabrina meses atrás: "No, era una forma de decir. Dejame pensar, ¿este verano? No, nunca".

Al ver el video, Sabrina escribió: "¡Dos tarados! ja, ja ja". Además, añadió muchos emojis riendo, dejando en claro que se lo tomó con humor. En la misma línea, Paula expresó: "ja, ja, ja, me dan ternura y todo".