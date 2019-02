Detuvieron al hijo de Federica Pais y lo acusaron de "motochorro": qué dijo la conductora

El domingo por la tarde, el hijo de Federica Pais, Dante Casermeiro, fue detenido en Olivos, Vicente López. Junto al hijo de un diplomático, Octavio Laje, fueron demorados por la policía luego de que se emitiera un alerta por un robo causado por motochorros.

Las autoridades policiales les retiraron a los jóvenes dos réplicas de arma que llevaban con ellos, una de ellas de aire comprimido. Fueron interceptados en la esquina de San Lorenzo y José María Paz, mientras circulaban en una moto. Además de las dos pistolas, les retiraron varios celulares y un martillo para romper cristales.

Rápidamente, muy dolida y desconcertada, Federica habló con PrimiciasYa y confesó: "Estoy muy mal, no entiendo nada. Gracias por preguntar. No sabemos demasiado hasta que declare en la Fiscalía. Por ahora no daré notas, por la tarde tendré más claro el panorama".