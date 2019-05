En julio de 2014, la vida de María Laura Santillán cambió para siempre cuando le diagnosticaron un tumor mamario. La conductora de Telenoche, que hoy se encuentra totalmente recuperada, atravesó ocho quimios y dos meses de rayos sin dejar su puesto en el noticiero.

Nostálgica y emocionada, la periodista compartió una significativa foto que conmovió a sus seguidores e hizo referencia a su lucha contra el cáncer. "Último día de quimioterapia, hace 4 años. Mi amor eterno a los que estuvieron ahí, bien cerca. Mi amor eterno a los que se acercaron y a los que estuvieron pendientes de algún modo. Nunca lo olvidaré. Mi amor eterno a los que saben ver mi debilidad, aunque me presente fuerte", escribió.

En más de una oportunidad, la conductora le agareció a un profesional de la salud que la ayudó muchísimo a enfrentar el tumor mamario. "No podría haberlo hecho si no hubiera tenido un médico que me hizo la vida muy cómoda: Carlos Bas, jefe de Oncología del Hospital Alemán”, supo contar en diálogo con Clarín.

¡Su lucha!