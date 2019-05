Los cariñosos posteos de Evangelina Anderson para su hijo Bastian al cumplir 10 años

Los que la conocen lo saben: Evangelina Anderson (35) es muy unida a su familia. Comparte con sus seguidores las aventuras que vive con sus hijos, Bastian (10), Lola (6) y Emma (2), y su pareja, Martín Demichelis (38). De hecho, los usuarios de Instagram le preguntan por sus niños y siguen muy de cerca su crecimiento.

El hijo de la pareja, Bastian, cumplió 10, y Evangelina compartió varios posteos a través de sus redes sociales. "Hoy no podía dejar de subir este vídeo de @martinbastidemi con 2 meses. Perdonen mis babas", escribió Eva junto al primer posteo retro, en el que se ve a su hijo -sonriente- cuando era bebé.

Muy emocionada por poder disfrutar de la vida con su hijo, también compartió una foto actual junto a él y le agradeció por estar siempre firme junto a ella. "Porque con 10 años me das lecciones de amor... Deseo que sigas siendo un nene, que no te hagas mayor antes de tiempo. Deseo que me digas durante muchos años que me necesitás y que me pidas que te cuente un cuento antes de dormir, para que te duermas tranquilo sabiendo que yo estoy ahí", agregó en otro posteo. "Porque nadie sabe mirarme como vos me mirás. Porque si me das la mano yo no me pierdo. Porque por muy lejos que te lleve la vida, vamos a encontrar la manera de decirnos te quiero. Feliz cumple, bebé", cerró.

Todavía nostálgica y, principalmente, muy emocionada, Evangelina compartió otro video de Bastian recién nacido. Revivió ese momento y conmovió a sus seguidores con su relato. "Este videito es de hace exactamente 10 años atrás, Basti recién salido de la panza, hacía no más de 15 minutos", explicó Eva. Y cerró: "Amo este video y me emociono cada vez que lo veo, me transporta a uno de los tres días más lindos e importantes para nosotros. Lo comparto con ustedes que ya son parte de mi vida. Gracias por estar".