El Bailando 2019 debutó y las polémicas ya están a la orden del día. Las devoluciones del BAR, formado por Aníbal Pachano, Flavio Mendoza y Laura Fidalgo, generaron más de una controversia e hicieron que se enfrentara con los miembros del jurado. Al menos, con dos de ellos: Ángel de Brito y Pampita.

En LAM, una de las panelistas, Andrea Taboada, se refirió al jurado como "oficial" (separándolo totalmente del BAR). Rápidamente, el conductor la frenó e hizo una contundente aclaración. "El jurado. No, no, no, no. El jurado. Oficial, no. Hay uno solo", dijo.

El comentario de la "angelita" fue el puntapié para que Ángel hiciera una sorprendente declaración: el conductor reveló qué apodo le puso Pampita al BAR. "Los demás, son 'los de enfrente', como dice Pampita. 'Los de enfrente'", contó. Antes de cerrar, explicó por qué los llaman así. "Son los que, técnicamente hablando, no están cumpliendo con su papel", finalizó, picante.

De Brito: "Son 'los de enfrente', como dice Pampita". G-plus

